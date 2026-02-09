Форма поиска по сайту

09 февраля, 07:15

Безопасность

Россиян предупредили о мошеннических звонках с коротких номеров банков

Мошенники придумали новую схему, заключающуюся в звонках с коротких номеров, которые часто используются для связи с банками. Например, номер 900 принадлежит Сберу, 1 000 – ВТБ, а 400 – Газпромбанку.

Для подмены злоумышленники применяют технологии IP-телефонии, которые позволяют изменять идентификатор вызывающего абонента. Чтобы не стать жертвами аферистов, в службе безопасности одного из банков посоветовали добавить короткий номер организации в свои контакты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

безопасность

