Департамент ЖКХ Москвы предупредил о мошенниках под видом официального бота

Департамент ЖКХ Москвы предупредил о мошенниках, действующих под видом официального бота. Аферисты выманивают у горожан персональные данные.

Однако у департамента ЖКХ нет официальных ботов. Кроме того, специалисты жилищно-коммунального хозяйства никогда не пишут первыми в личные сообщения с предложениями о перерасчете, актуализации данных или подтверждении заявки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

