30 января, 07:15

Мошенники стали обманывать россиян под предлогом блокировки пенсии

Мошенники стали обманывать россиян под предлогом блокировки пенсии. Они используют поддельный сайт "Госуслуги" для сбора данных. Пенсионеру приходит сообщение якобы от Социального или Пенсионного фонда России.

Важно помнить, что Пенсионный фонд как отдельная структура не существует с 2023 года, и любые письма от его имени – подделка. Злоумышленники используют копию интерфейса "Госуслуг", чтобы жертва ввела паспортные данные, СНИЛС, ИНН и СМС-коды. Получив доступ к личному кабинету, мошенники могут оформить кредиты на имя жертвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

безопасностьвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

