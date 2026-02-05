Мошенники активизировались перед Днем святого Валентина

В преддверии Дня святого Валентина мошенники активизируют схемы обмана. К числу самых распространенных относятся фейковые доставки цветов или подарков, когда лжекурьер запрашивает СМС-код для "подтверждения заказа", получая таким образом доступ к банковским счетам или учетной записи на "Госуслугах".

Эксперты предупреждают, что новой мишенью аферистов могут стать и владельцы домашних животных в связи с обсуждением обязательной регистрации питомцев. Уже обнаружен фишинговый сайт, имитирующий соответствующий госсервис. Помимо этого, в ходу классическая схема с звонками от лжесотрудников полиции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.