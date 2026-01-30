В РФ мошенники стали рассылать студентам письма под видом администраций учебных заведений

В РФ мошенники рассылают студентам фишинговые письма под видом администраций учебных заведений. В них требуют срочно оформить зачетную книжку нового образца или подтвердить данные в связи с переводом на цифровой формат.

В сообщениях используют официальный стиль, логотипы вузов, ссылки на поддельные сайты, а также угрожают не допустить к сессии. Переходя по ссылке, пользователь попадает на фальшивый ресурс, где требуется ввести персональные данные вплоть до номера паспорта и банковской карты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.