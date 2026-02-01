Форма поиска по сайту

01 февраля, 09:30

Безопасность

Мошеннические операции участились с начала года

Мошеннические операции участились с начала года

Собянин: пять пожарно-спасательных отрядов появилось в Москве в прошлом году

Мошенники стали обманывать пользователей сервисов онлайн-тренировок

Департамент ЖКХ Москвы предупредил о мошенниках под видом официального бота

Россиянам порекомендовали заменить карты платежных систем Visa и Mastercard

В РФ мошенники стали рассылать студентам письма под видом администраций учебных заведений

Мошенники стали обманывать россиян под предлогом блокировки пенсии

"Московский патруль": в Росгвардии рассказали, как готовят будущих сотрудников ведомства

"Московский патруль": количество убийств сократилось в Москве в два раза

"Новости дня": россиян предупредили о новой схеме мошенничества с блокировкой пенсий

С начала года мошеннические операции стали происходить чаще. В феврале начнется массовая рассылка СМС от имени жилищных компаний и служб ЖКХ. В сообщениях будет предложено перейти по ссылке для оформления возврата за перерасчет оплаты за отопление.

Эти ссылки ведут на фишинговые сайты, созданные для кражи данных банковских карт, логинов и паролей, в том числе от портала "Госуслуг". Эксперты предупреждают, что попытки переиграть аферистов могут обернуться волной спам-звонков и сообщений, что в итоге заставит сменить номер телефона.

