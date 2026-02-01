Мошеннические операции участились с начала года

С начала года мошеннические операции стали происходить чаще. В феврале начнется массовая рассылка СМС от имени жилищных компаний и служб ЖКХ. В сообщениях будет предложено перейти по ссылке для оформления возврата за перерасчет оплаты за отопление.

Эти ссылки ведут на фишинговые сайты, созданные для кражи данных банковских карт, логинов и паролей, в том числе от портала "Госуслуг". Эксперты предупреждают, что попытки переиграть аферистов могут обернуться волной спам-звонков и сообщений, что в итоге заставит сменить номер телефона.

