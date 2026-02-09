В Госдуме заявили о необходимости введения возрастных ограничений для соцсетей

В Государственной думе заявили о необходимости введения возрастных ограничений для доступа к социальным сетям. Этот вопрос становится все более актуальным, так как дети сталкиваются в интернете с нежелательным контентом и рискуют стать жертвами мошенников.

В настоящее время депутаты изучают международный опыт подобных ограничений. При этом они признают, что на практике сложно точно определить, кто именно пользуется устройством, что является основной трудностью при реализации таких мер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.