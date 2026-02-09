Форма поиска по сайту

Новости

09 февраля, 18:15

Политика

В Госдуме заявили о необходимости введения возрастных ограничений для соцсетей

Премьер-министр Великобритании Стармер может подать в отставку на следующей неделе

"Ростех" передал войскам обновленную партию Су-57

Российская армия установила контроль над Сидоровкой в Сумской области

В России вдвое повысилась плата за воду без счетчика

"Новости дня": в ГД предложили запретить наличные сделки с недвижимостью

Путин высоко оценил действия Эмиратов по задержанию исполнителя теракта

Путин поблагодарил ОАЭ за помощь в деле о покушении на генерала Алексеева

ВС РФ освободили Чугуновку в Харьковской области

В Госдуме предложили переименовать День святого Валентина

В Государственной думе заявили о необходимости введения возрастных ограничений для доступа к социальным сетям. Этот вопрос становится все более актуальным, так как дети сталкиваются в интернете с нежелательным контентом и рискуют стать жертвами мошенников.

В настоящее время депутаты изучают международный опыт подобных ограничений. При этом они признают, что на практике сложно точно определить, кто именно пользуется устройством, что является основной трудностью при реализации таких мер.

Читайте также
Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

