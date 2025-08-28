МВД РФ опровергло миф о невозможности взломать iPhone

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Компания Apple, выпускающая iPhone, действительно строит сильную систему защиты, однако невзламываемых устройств не существует. Об этом заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Устройства Apple действительно лучше защищены от вредоносного программного обеспечения, но эта защита не абсолютна", – говорится в телеграм-канале ведомства.

В МВД напомнили, что в августе текущего года Apple выпустила экстренное обновление. Оно позволило устранить критическую уязвимость в модуле Image I/O, из-за которой вредоносный файл в виде простого изображения мог запустить произвольный код на устройствах от iPhone XS и новее.

"При обработке специально созданного вредоносного изображения, полученного через email, мессенджеры или веб-сайты, может произойти повреждение памяти, что позволяет злоумышленникам выполнить произвольный код и получить полный контроль над устройством", – объяснили в управлении.

Apple подтвердила использование данной уязвимости во время сложных целевых атак против конкретных пользователей. Однако массовый риск был оценен компанией как низкий.

Отмечается, что это уже шестая подобная уязвимость, обнаруженная и исправленная в устройствах Apple в текущем году. Их, добавили в МВД, нередко используют в целях слежки или шпионажа.

"Таким образом, уверенность в идеальной защите устройства только поможет злоумышленнику в реализации его планов", – заметили в ведомстве.

Вместе с тем в управлении напомнили, что чаще всего злоумышленники используют в своих мошеннических схемах социальную инженерию. Поэтому если жертва сама передала аферисту код из СМС, то устройство тут ни при чем.

"Имитация взлома, фишинг, фальшивые сообщения от техподдержки, звонки от имени "госорганов" – все это работает вне зависимости от модели телефона", – заключили в МВД, напомнив, что число преступлений, в которых применяется социальная инженерия, возросло на 85%.

Ранее в ведомстве рассказали, что мошенники начали использовать новую схему обмана.

Сначала злоумышленник уверяет потенциальную жертву в том, что городские телефоны могут отключаться и предлагает перейти на другую линию без потери номера и изменений оплаты по тарифному условию, после чего обещает подготовить необходимые документы.

Через несколько дней с жертвой связываются якобы правоохранители и работники Центробанка РФ, которые говорят, что человек общался с аферистами, которые скопировали его голос и получили доступ к банковским счетам. Мошенники советуют "задекларировать" все наличные средства, и для этого нужно передать их "сотруднику" для зачисления на безопасный счет.

