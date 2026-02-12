Мошенники придумали новую схему обмана с почтовыми посылками

Мошенники придумали новую схему обмана для доступа к личным данным граждан. Злоумышленники звонят жертве и предупреждают, что на ее имя оформлена посылка, которая находится в доставке.

Спустя некоторое время приходит СМС-сообщение с паролем. Если человек называет код, аферисты через звонки и письма убеждают его, что произошел взлом, и требуют перевести деньги на "безопасные счета".

