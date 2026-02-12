12 февраля, 21:30Безопасность
"Московский патруль": мошенники подготовили аферы к 14 февраля
Мошенники подготовили аферы к 14 февраля. Например, создают сайты-двойники популярных сервисов бронирования.
Кроме того, под видом курьеров аферисты обзванивают потенциальных жертв и сообщают им, что кто-то прислал букет или подарок. Но для получения нужно "подтвердить личность" и назвать код из СМС. После этого они могут сообщить, что это был код от "Госуслуг" и начать вымогать деньги.
Подробнее – в программе "Московский патруль".