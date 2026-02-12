"Московский патруль": мошенники подготовили аферы к 14 февраля

Мошенники подготовили аферы к 14 февраля. Например, создают сайты-двойники популярных сервисов бронирования.

Кроме того, под видом курьеров аферисты обзванивают потенциальных жертв и сообщают им, что кто-то прислал букет или подарок. Но для получения нужно "подтвердить личность" и назвать код из СМС. После этого они могут сообщить, что это был код от "Госуслуг" и начать вымогать деньги.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

