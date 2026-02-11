Водителей предупредили о рисках парковки во дворах

Парковка во дворе может быть небезопасной. По статистике, именно на придомовых территориях автомобили чаще всего получают повреждения, причем страховые компании возмещают ущерб не во всех случаях.

Оставлять машину можно только на специально отведенных местах с разметкой или знаками. Парковка на газонах, тротуарах или у подъездов в Москве грозит штрафом в 2 500 рублей. Даже если автомобиль припаркован с нарушением, виновником в случае ДТП будет признан тот, кто двигался.

