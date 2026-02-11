Форма поиска по сайту

11 февраля, 23:45

Транспорт

Водителей предупредили о рисках парковки во дворах

Велопатруль ЦОДД будет работать в Москве круглый год

Пожару на Пресненском Валу присвоили повышенный ранг сложности

Движение на улице Пресненский Вал восстановили после пожара в жилом доме

"Московский патруль": общегородской рейд "пешеходный переход" прошел в Москве

Туристы рассказали о нескольких переносах вылета из Гаваны и долгом ожидании в аэропорту

Житель Троицка рассказал, сколько тратит на дорогу до метро

Из-за пожара на Пресненском Валу временно изменено движение автобусных маршрутов

Рейс из Гаваны, задержанный на 11 часов, прибыл в аэропорт Шереметьево

Строительство метро в Москве продолжается на нескольких направлениях одновременно

Парковка во дворе может быть небезопасной. По статистике, именно на придомовых территориях автомобили чаще всего получают повреждения, причем страховые компании возмещают ущерб не во всех случаях.

Оставлять машину можно только на специально отведенных местах с разметкой или знаками. Парковка на газонах, тротуарах или у подъездов в Москве грозит штрафом в 2 500 рублей. Даже если автомобиль припаркован с нарушением, виновником в случае ДТП будет признан тот, кто двигался.

