Снег в Москве полностью сойдет к середине апреля

К середине апреля снег в Москве должен полностью сойти, считают синоптики. Интенсивное таяние начнется во второй половине марта, когда дневная температура станет стабильно выше нуля. Если пройдут дожди, то на это уйдет всего несколько дней.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что этой зимой в Москве выпало 132% от месячной нормы осадков. На метеостанции МГУ зафиксировали 84 сантиметра, что в два раза выше климатической нормы.

