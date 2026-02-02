"Миллион вопросов": лор-врач рассказал, как защитить здоровье детей зимой

Как правильно одевать ребенка зимой, чтобы не перегреть и не переохладить? Какие лор-заболевания наиболее опасны в холодный сезон и как укрепить детский иммунитет? Нужно ли удалять аденоиды при частых простудах и как безопасно помочь ребенку с насморком и заложенностью носа?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил лор-врач Морозовской детской больницы, кандидат медицинских наук Антон Поляков.