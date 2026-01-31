"Доктор 24": врач рассказала, почему дефицит витаминов возникает у жителей мегаполиса

Все говорят о дефиците витамина D, но мало кто говорит о дефиците других витаминов. Оказывается, что жителям мегаполисов часто не хватает и других витаминов – А, В, С и Е.

Почему людям так часто не хватает этих витаминов? Кому нужно употреблять больше продуктов с ними, а кому стоит задуматься о дополнительном приеме? По каким признакам можно заподозрить дефицит этих витаминов? Как витамин А помогает сохранить зрение, а витамин С – укрепить сосуды? Почему витамины группы В называют "витаминами энергии", а витамин Е – "витамином молодости"? Чем опасен их недостаток в условиях стресса и плохой экологии?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач-терапевт, эндокринолог Екатерина Кравцова.