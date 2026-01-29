Столичные отели показали высокую загрузку в текущем январе

Столичные отели в текущем январе были заполнены в среднем на 80%. В пиковые дни новогодних каникул загрузка гостиниц в исторической части города достигала 100%. Гости активно гуляли по украшенным улицам и посещали культурные мероприятия.

По словам гидов, Москва воспринимается как надежное и насыщенное направление для короткого отдыха. В город приехали туристы из многих регионов России, а также из ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции и Китая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.