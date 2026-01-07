Никольская улица в Москве оказалась самой популярной среди туристов. На ней разместились празднично украшенные ели, арка с бантами и "звездное небо" из гирлянд.

Помимо Никольской улицы, излюбленные места для отдыха и фотосессий – Красная площадь и парк "Зарядье". Завлекает гостей и фестиваль "Путешествие в Рождество".

