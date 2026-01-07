Фестиваль "Путешествие в Рождество" охватил 35 площадок в Москве

Фестиваль "Путешествие в Рождество" охватил всю Москву, развернувшись на 35 площадках. Гости могут покататься на коньках, научиться готовить рождественские блины на мастер-классах и посетить концерты, в том числе выступление Родиона Газманова.

На ВДНХ проведут экскурсию об истории и традициях праздника, а в парке "Сокольники" 10–11 января пройдет фестиваль народной музыки "Фолково". Столица переживает рекордный наплыв туристов, которых привлекает яркая иллюминация и разнообразный праздничный досуг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.