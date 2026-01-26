26 января, 07:15Туризм
Китай официально стал дешевле Вьетнама для российских туристов
Для туристов, планирующих переждать холода за рубежом, появились новые данные. Китай официально стал дешевле Вьетнама. Проживание там можно найти от 20 долларов в сутки, а обед на двоих обойдется всего в 5 долларов.
При этом спрос на туры в Африку среди россиян вырос на 70%. Однако в популярной для отдыха Индии продолжает распространяться опасный вирус Нипах, смертность от которого достигает 80%. На тайском курорте Пхукет уже проверяют всех прибывших.
