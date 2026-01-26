Китай официально стал дешевле Вьетнама для российских туристов

Для туристов, планирующих переждать холода за рубежом, появились новые данные. Китай официально стал дешевле Вьетнама. Проживание там можно найти от 20 долларов в сутки, а обед на двоих обойдется всего в 5 долларов.

При этом спрос на туры в Африку среди россиян вырос на 70%. Однако в популярной для отдыха Индии продолжает распространяться опасный вирус Нипах, смертность от которого достигает 80%. На тайском курорте Пхукет уже проверяют всех прибывших.

