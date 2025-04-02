02 апреля, 23:15Происшествия
Турфирма в Москве обманула клиентов на сумму 10 млн рублей
Московская турфирма обманула десятки туристов на сумму 10 миллионов рублей, оставив их без оплаченных отпусков. Путевки, приобретенные за несколько дней до вылета, были отменены, а те, кто успел вылететь, столкнулись с проблемой отсутствия бронирования в отелях.
Компания "Канди групп", работающая под вывеской Coral Travel, прекратила общение с клиентами, а офис в подмосковном торговом центре исчез.
Пострадавшие туристы приобрели туры на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, стоимость которых начиналась от 500 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.