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02 апреля, 23:15

Происшествия

Турфирма в Москве обманула клиентов на сумму 10 млн рублей

Турфирма в Москве обманула клиентов на сумму 10 млн рублей

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Московская турфирма обманула десятки туристов на сумму 10 миллионов рублей, оставив их без оплаченных отпусков. Путевки, приобретенные за несколько дней до вылета, были отменены, а те, кто успел вылететь, столкнулись с проблемой отсутствия бронирования в отелях.

Компания "Канди групп", работающая под вывеской Coral Travel, прекратила общение с клиентами, а офис в подмосковном торговом центре исчез.

Пострадавшие туристы приобрели туры на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, стоимость которых начиналась от 500 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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