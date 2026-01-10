Турагент обманула москвичей на 100 млн рублей и неожиданно скончалась

Турагент обманула москвичей на 100 миллионов рублей и неожиданно скончалась. Блогерша собиралась отправиться в новогодний заграничный тур, но когда прибыла в аэропорт, оказалось, что билеты были поддельными, а бронь в отеле отменена. Позднее ей сообщили, что турагент умерла.

Пострадавшая считает, что продавшая ей билеты девушка жива и просто украла деньги. Туристка планирует писать заявление в полицию и надеется вернуть средства, а юристы говорят, что в этом случае надо тщательно изучать договор.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.