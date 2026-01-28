Новое направление "избинг" появилось на рынке недвижимости

На рынке недвижимости появилось новое направление – "избинг". Оно предполагает покупку старых деревенских домов по низкой цене, их реконструкцию и использование как элитного загородного жилья или гостиниц.

Эксперты считают, что такие объекты сильно недооценены и их стоимость в ближайшее время будет расти. Дом под ремонт можно приобрести примерно за 100 тысяч рублей, а после реставрации его стоимость может составить несколько миллионов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.