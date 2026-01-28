Россиянкам посоветовали отказаться от пудры и тонального крема в мороз

В морозы россиянкам лучше отказаться от пудры и тонального крема. Такой совет дают дерматологи. Эти средства могут стать зимой угрозой для кожи из-за резкого перепада температур, когда на улице холодно, а в помещении жарко и сухо.

Кроме того, многие жидкие маскирующие основы, особенно матовые и стойкие, содержат спирты и абсорбирующие компоненты. При минусовых температурах это усиливает обезвоживание, нарушает липидный барьер и делает кожу более уязвимой.

