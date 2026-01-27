В России предложили компенсировать детям отсутствие алиментов

В России предложили внедрить механизм, который позволит компенсировать ребенку отсутствие алиментов. Законопроект уже внесен в Госдуму.

Авторы инициативы отмечают, что неплательщики зачастую скрывают доходы, имущество или фактическое место работы. Это серьезно затрудняет исполнение судебных актов. Сейчас ребенок может не получать положенные ему деньги очень долго.

Обязанность по временной выплате алиментов предлагается возложить на органы соцзащиты. В тех случаях, когда исполнительное производство не приносит результата более 6 месяцев, размер выплат определит суд.

