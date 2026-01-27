Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 18:15

Политика

В России предложили компенсировать детям отсутствие алиментов

В России предложили компенсировать детям отсутствие алиментов

В России могут ввести ограничения на рост цен в такси

Путин возложил букет роз к братской могиле на Пискаревском кладбище

Путин возложил цветы к "Рубежному камню" на Невском пятачке

Новости мира: рейтинг популярности Трампа упал до 38%

ВС РФ взяли под контроль Купянск-Узловой в Харьковской области

Зять Трампа Кушнер появился на переговорах с Путиным с каббалистической нитью на запястье

Госдума рассмотрит возможность отмены сложных домашних заданий для школьников

"Московский патруль": в ГД рассказали о штрафах за публикацию данных в домовых чатах

В Госдуму внесли законопроект о сдерживании роста цен на платное обучение

В России предложили внедрить механизм, который позволит компенсировать ребенку отсутствие алиментов. Законопроект уже внесен в Госдуму.

Авторы инициативы отмечают, что неплательщики зачастую скрывают доходы, имущество или фактическое место работы. Это серьезно затрудняет исполнение судебных актов. Сейчас ребенок может не получать положенные ему деньги очень долго.

Обязанность по временной выплате алиментов предлагается возложить на органы соцзащиты. В тех случаях, когда исполнительное производство не приносит результата более 6 месяцев, размер выплат определит суд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаобществовидеоЕкатерина Фоменко

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика