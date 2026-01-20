Форма поиска по сайту

20 января, 06:00

Общество

"Новости дня": оценки за поведение появятся в российских школах

В российские школы возвращаются оценки за поведение. Их будут выставлять на основе того, как ребенок осваивает программу, посещает ли занятия и выполняет ли домашнее задание. Также будет учитываться социальная активность ученика.

В 7 регионах России уже протестировали нововведения. Эксперты утверждают, что система поможет найти индивидуальный подход к каждому школьнику. Заработают правила с 1 сентября 2026 года.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
образованиеобществовидео

