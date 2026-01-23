Молодоженам в России предложили вручать инструкцию по подготовке к беременности

Молодоженам в России хотят вручать инструкцию по подготовке к беременности. С таким предложением в Минздрав обратился председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.



По его мнению, вручать инструкцию можно одновременно со свидетельством о заключении брака или во время прохождения медосмотра. Она должна включать в себя подробное описание каждого шага, поскольку многие молодые люди не знают, какие товары нужно купить заранее и каких врачей посетить.

