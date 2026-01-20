Форма поиска по сайту

20 января, 10:27

Общество
Биолог Лялина: умеренное употребление сала приносит пользу организму

Биолог рассказала о пользе сала для организма

Фото: 123RF.com/fuzullhanum

Умеренное употребление сала приносит пользу для организма, укрепляя иммунитет и поддерживая здоровье сердца. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на исполняющего обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолога Ирину Лялину.

Как она уточнила, продукт представляет из себя источник важных витаминов и антиоксидантов.

"Сало – животный жир, популярный в ряде стран как продукт питания. При умеренном употреблении сало не наносит вреда организму, а, наоборот, приносит пользу. Оно содержит большое количество калорий, что делает его отличным источником энергии, особенно в холодное время года", – отметила эксперт.

По словам специалиста, в сале присутствуют витамины A, D, E и каротин, которые помогают укреплению иммунитета, поддержанию зрения и здоровья кожи. Умеренное потребление продукта может снизить воспалительные процессы и помочь в борьбе с вирусами.

Лялина подчеркнула, что в сале также содержатся селен и арахидоновая кислота, которые являются природным антиоксидантом, борющимся со старением.

Однако она порекомендовала отказаться от сала людям с проблемами с ЖКТ, желчнокаменной болезнью, гастритом в острой форме, холециститом или удаленным желчным пузырем.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что употребление таких блюд, как тартар, карпаччо или стейк с кровью, может быть очень опасно. Свинину и курицу в непрожаренном виде нельзя есть ни при каких обстоятельствах, поскольку они могут содержать личинки паразитов или быть заражены сальмонеллой.

"Доктор 24": врач рассказала, как отказ от соли влияет на давление

