19 декабря, 07:45

Общество

Новобрачные могут получить 5 дней дополнительного отпуска в России

252 ребенка родились в Москве 18 декабря

Большинство предпринимателей в РФ не станут платить новогодние премии сотрудникам

Торговые центры и онлайн-площадки Москвы перешли на авральный режим работы

"Утро": температура воздуха в Москве составит 1 градус 19 декабря

Юристы напомнили правила запуска фейерверков в Новый год

С марта 2026 года россияне начнут по-новому платить за ЖКУ

На водоемах Москвы появился тонкий и хрупкий декабрьский лед

"Новости дня": Соцфонд России разъяснил самозанятым, как оформить больничный

В Москве наградили победителей "Конкурса для молодых ученых"

Каждый официально трудоустроенный сотрудник, вступивший в брак, имеет право на дополнительный отпуск продолжительностью 5 дней. Этот отпуск предоставляется по закону в дополнение к основному ежегодному оплачиваемому отпуску.

Работодатель обязан предоставить эти дни и не вправе отказать. Для оформления отпуска сотруднику достаточно написать заявление на имя руководителя организации и дождаться официального распоряжения о его предоставлении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

