Новобрачные могут получить 5 дней дополнительного отпуска в России

Каждый официально трудоустроенный сотрудник, вступивший в брак, имеет право на дополнительный отпуск продолжительностью 5 дней. Этот отпуск предоставляется по закону в дополнение к основному ежегодному оплачиваемому отпуску.

Работодатель обязан предоставить эти дни и не вправе отказать. Для оформления отпуска сотруднику достаточно написать заявление на имя руководителя организации и дождаться официального распоряжения о его предоставлении.

