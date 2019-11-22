Как по подписи узнать, что скрывает человек

Какие бы маски мы ни надевали, как бы ни пытались создать образ преуспевающего в жизни человека, вся искусственная мишура падает – стоит лишь расписаться на листе бумаги. Как определить по подписи, кем человек является на самом деле, узнать о его отношениях с социумом и даже предугадать будущий развод – разбираемся с графологом, профессором кафедры психологии МРСЭИ Дмитрием Смысловым.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Какие тайны скрывает подпись

Первые попытки изучать почерк людей предпринимались священниками еще в XVIII веке. Одним из известных специалистов по визуальной диагностике на тот момент был Иоганн Каспар Лафатер. В России графология появилась ближе к концу XIX века, а в начале XX уже были напечатаны первые книги наших соотечественников.

Несмотря на то что в 1940 году графология в СССР была признана лженаукой, в криминалистике продолжали исследовать почерк и создавали новые разработки в 1950–1960-х. На сегодняшний день экспертиза почерка также активно используется в криминалистике и судебных целях.





Дмитрий Смыслов графолог, профессор кафедры психологии МРСЭИ Посредством почерка мы получаем чистую информацию о человеке. Он не знает, как ее можно изменить или подделать. Любая подделка почерка сразу становится очевидной.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во многих европейских странах (Германия, Швейцария, Франция) графологию используют при приеме на работу. Это позволяет выявить особенности поведения будущего сотрудника, понять, в чем он будет испытывать трудности и когда допускать ошибки. Смыслов отмечает, что такие технологии сегодня используются и в России при приеме на работу в некоторые крупные структуры и корпорации.

Помимо личностных характеристик, по степени понятности или непонятности почерка можно определить, насколько для человека важно, чтобы его понимали, и может ли он донести другим людям свою мысль или внятно объяснить задачу.





Дмитрий Смыслов графолог, профессор кафедры психологии МРСЭИ Когда почерк непонятный, это очень сильно похоже на человека, который паркуется где попало, потому что ему так удобнее.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несмотря на то, что от руки сейчас пишут очень мало, подписи все же остались. По ним можно выяснить, насколько человек склонен к патологическим состояниям, неадекватному и агрессивному поведению. Также можно определить общие возможности человека, его отношение к нормам, морали и законам.

Подпись как метафора человека

Подпись создается один раз на некоторое количество лет, по ее трансформации можно проследить, как меняется личность человека, его отношения с окружающим миром и самим собой. Бывает, что как личность он уже изменился, ему 60 лет, а по подписи ему всего 25. Это означает, что свои нынешние черты он не принимает и в голове продолжает держать себя 25-летним.





Дмитрий Смыслов графолог, профессор кафедры психологии МРСЭИ Подпись – это метафора человека. Люди не знают, что подпись несет в себе гораздо больше, чем они хотели бы о себе рассказать.

Фото 1: Москва 24/Антон Великжанин

В качестве яркого примера Смыслов привел подпись Юрия Лужкова. Глядя на него, можно отчетливо увидеть связь с его знаменитым атрибутом – кепкой (фото 1, подпись снизу).

Фото 2: Москва 24/Антон Великжанин

Часто с помощью подписи человек идентифицирует себя как личность. На первой подписи слева (фото 2) видно, что в центре стоит единица. Такой человек считает, что он единственный в своем роде. Оригинальности добавляет и вертикальное расположение подписи (если развернуть ее горизонтально, она становится довольно банальной). На другой подписи (правый верхний угол, фото 2) отчетливо видно слово "звери". Она принадлежит майору полиции, и, скорее всего, таким образом он подсознательно пытается запугать окружение.

Смена подписи

Фото 3: Москва 24/Антон Великжанин

Есть много причин, по которым подпись человека может меняться. Обозначим три основные:

при изменении социального статуса (причем в обоих направлениях, будь то движение по карьерной лестнице вверх или вниз);

при смене семейного положения (когда женщина берет фамилию мужа, в редких случаях муж берет фамилию жены для благозвучности или как признак принадлежности роду);

профессиональная особенность. В этом случае человек имеет одну рабочую подпись и одну сжатую (фото 4). Вторая не позволяет проявлять свою личность в рамках работы, например, у судей или врачей.

Принадлежность к профессии

Фото 4: Москва 24/Антон Великжанин

По подписи можно понять, чем человек занимается. На фото 4 слева – "шизоид от юриспруденции". В работе нотариуса нет места для творчества, человек обязан все делать по правилам. У владельца этой подписи, скорее всего, паранойя, что на этом листе кто-то может еще что-то написать, и таким образом он решил себя защитить.

В конце другой подписи (правый верхний угол, фото 4) сразу виден басовый ключ, из чего можно сделать вывод, что человек владеет нотной грамотой и связан с музыкой. На следующем изображении (справа снизу) мы видим размах крыла – это художник. По этой же схеме математики рисуют интегралы, а многие музыканты – скрипичные ключи.

Отношения с родом, отцом и мужем

Важным моментом является присутствие в подписи имени и фамилии. Если ни того, ни другого нет, человек может скрывать о себе какую-то информацию. Также по наличию ФИО в подписи можно определить, какие у человека отношения с родителями и семьей.

Фото 5: Москва 24/Антон Великжанин

Наличие фамилии говорит об отношении к собственному роду. Бывает, до замужества в подписи женщины присутствуют имя и фамилия, а после – меняется на обычную закорючку. Это значит, что раньше она была человеком с именем, а, выйдя замуж, стала просто женой, без своего голоса и мнения.

В случае если женщина не меняет свою фамилию, выходя замуж, у нее возникает внутренний диссонанс: по подписи она – незамужняя, а по статусу – замужняя. Это может приводить к разным "вилкам" в поведении и даже к конфликтам с супругом. Бывают ситуации, когда девушка сменила фамилию при замужестве и потом в подписи ее перечеркивает. Такой сигнал означает непринятие рода мужа, а, возможно, и указывает на скорый развод.

Фото 6: Москва 24/Антон Великжанин

Историю отношений с отцом покажет наличие первой буквы отчества в подписи. Ее присутствие говорит о связи с отцом, а отсутствие – о том, что связь потеряна, либо ее не было изначально. Важно отследить, в какой момент первая буква отчества появилась или исчезла в подписи.

Перечеркивание фамилии говорит о конфликте с родом (фото 6). При этом если фамилия перечеркнута, а имя нет, то это означает, что человек принимает себя, но не принимает свой род. Если между именем и фамилией серьезный промежуток, человек держится на расстоянии со своим родом.

Кресты, звездочки и цифры

Фото 7: Москва 24/Антон Великжанин

Ставя кресты в подписи, человек хочет показать, какой он хороший. Другой вариант – он работает в медицинской сфере, например, на скорой помощи. Также этот знак может служить метафорой "нести свой крест", "ставить на себе крест" (например, кресты есть в почерке Брентона Харрисона Тарранта, совершившего стрельбу в мечетях Крайстчерча 15 марта 2019 года).

Крупная, размашистая подпись говорит о потребности в признании и уважении. Часто человек с большим эго ставит в подписи букву "я" или цифру "1". А большое количество нулей говорит о том, сколько человек хочет зарабатывать. Он показывает конкретный порядок желаемой суммы денег.

Фото 7: Москва 24/Антон Великжанин

Подчеркивание подписи – показатель своей значимости. Если в подписи есть ограничения (например, вертикальные линии в начале и в конце) – это зависимость. В качестве зависимости может выступать что угодно: трудоголизм, спорт, никотин, коллекционирование, алкоголь. Человек старается держать себя в рамках, потому что, если эти рамки он уберет, его "разнесет по полной программе".

Ограничение подписи сверху – это потребность в том, чтобы человека поддерживали люди, имеющие более высокий статус ("крыша сверху"). Звездочки свидетельствуют об эгоизме и часто встречаются у известных людей.

Казусы в подписях

Фото 9: Москва 24/Антон Великжанин

В последнее время люди все чаще используют казусы в подписях (фото 9), например, котенок, смайлик, "Паша", "Мент", изображение лисички и не только. Еще один уникальный пример на фото – подпись "ВсеКозлы": парень с обычной фамилией Козлов решил выделиться таким образом.

Кстати, бывали случаи, когда человек ставил рисунок вместо подписи на документе, и документ не считали действительным. Однажды человек, бравший кредит в банке, подписался "смайликом". Дело дошло до суда, где это признали пиктограммой, и кредит парню в итоге не выдали.

Такие "рисунки" могут свидетельствовать о примитивности, инфантильности и даже неадекватности человека. Дмитрий Смыслов отмечает, что увеличивающееся количество подобных современных подписей – плохая тенденция. "Если мы все меньше уделяем внимание почерку и вместо подписи начинаем рисовать пиктограммы, может наступить время, когда мы начнем рисовать на стенах, а потом перейдем в пещеры и там будем что-то царапать", – говорит Смыслов.

Взамен безжизненных, электронных постов в соцсетях эксперт рекомендует чаще практиковаться писать от руки. И желательно вести дневники – это позволит наладить контакт с самим собой, а не убегать от себя в бесконечное пространство интернета.