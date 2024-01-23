23 января, 11:04Общество
Графолог рассказала, почему у врачей неразборчивый почерк
Фото: depositphotos/luckybusiness
Почерк может многое рассказать о характере человека и его складе ума. Об этом Москве 24 сообщила графолог, кандидат психологических наук, член Всемирной сети профессиональных графологов Лариса Дрыгваль.
Ежегодно 23 января в мире отмечается День ручного письма. Дата была учреждена с целью напомнить о необходимости практиковаться в этом искусстве, а также об уникальности почерка всех людей.
Почерк очень сильно связан с нашей личностью, говорит Лариса Дрыгваль.
К анализу личности по почерку важно подходить комплексно и учитывать несколько признаков. "Например, в одном случае крупный размер букв будет говорить о высокой самооценке человека, а в другом – об инфантильности. Поэтому все зависит от сочетания признаков между собой", – пояснила эксперт.
Неразборчивый почерк может быть связан как с определенными личностными качествами, характером, так и с тем, что человеку приходится держать в голове огромный объем информации и постоянно работать в потоке.
"Когда мозг работает на таких волнах, когда приходится выделять только самое главное, тогда и почерк тоже становится упрощенным, схематичным. Настолько, что буквы бывает сложно разобрать. Часто такое встречается у врачей. Также одной из причин неразборчивого почерка могут быть невротические проблемы, особенности личности или характера", – продолжает эксперт.
Многие люди считают красивым каллиграфический почерк с украшениями и вензелями. Но в графологическом анализе с точки зрения психологии он таковым не является.
"Каллиграфический почерк с украшениями и вензелями означает, что человек много времени уделяет внешнему. Для него имеет важность подача, имидж, кто как выглядит, в том числе и он сам. Такие люди, как правило, слишком много внимания уделяют деталям и гораздо меньше – сути. Они могут быть формалистами, которые за этой красотой прячут свои чувства. То, что происходят у них в голове и на душе, – тщательно скрывается", – пояснила эксперт.
Ранее клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, почему опечатки вызывают раздражение у некоторых людей. По словам эксперта, это взаимосвязано с типом личности. Например, с большим негативом на помарки реагируют интроверты, неуживчивые и нетерпимые граждане. Также подобная реакция может свидетельствовать о наличии комплексов у человека. Вместе с тем нужно учитывать социальные нормы и контекст коммуникации, добавил эксперт.
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