Графолог рассказала, почему у врачей неразборчивый почерк

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Почерк может многое рассказать о характере человека и его складе ума. Об этом Москве 24 сообщила графолог, кандидат психологических наук, член Всемирной сети профессиональных графологов Лариса Дрыгваль.

Ежегодно 23 января в мире отмечается День ручного письма. Дата была учреждена с целью напомнить о необходимости практиковаться в этом искусстве, а также об уникальности почерка всех людей.

Почерк очень сильно связан с нашей личностью, говорит Лариса Дрыгваль.





Лариса Дрыгваль графолог, кандидат психологических наук, член Всемирной сети профессиональных графологов По тому, как человек пишет, мы можем рассказать о его чертах характера, о самооценке, о склонностях и способностях, например художественный ли у него склад ума или математический.

К анализу личности по почерку важно подходить комплексно и учитывать несколько признаков. "Например, в одном случае крупный размер букв будет говорить о высокой самооценке человека, а в другом – об инфантильности. Поэтому все зависит от сочетания признаков между собой", – пояснила эксперт.

Неразборчивый почерк может быть связан как с определенными личностными качествами, характером, так и с тем, что человеку приходится держать в голове огромный объем информации и постоянно работать в потоке.

"Когда мозг работает на таких волнах, когда приходится выделять только самое главное, тогда и почерк тоже становится упрощенным, схематичным. Настолько, что буквы бывает сложно разобрать. Часто такое встречается у врачей. Также одной из причин неразборчивого почерка могут быть невротические проблемы, особенности личности или характера", – продолжает эксперт.





Лариса Дрыгваль графолог, кандидат психологических наук, член Всемирной сети профессиональных графологов Математические способности в почерке отражаются через упрощенные буквы (как схема), мелкий размер и системную организацию текста на листе бумаги. Если этого комплекса признаков нет, то и способность к математике может быть выражена средне.

Многие люди считают красивым каллиграфический почерк с украшениями и вензелями. Но в графологическом анализе с точки зрения психологии он таковым не является.

"Каллиграфический почерк с украшениями и вензелями означает, что человек много времени уделяет внешнему. Для него имеет важность подача, имидж, кто как выглядит, в том числе и он сам. Такие люди, как правило, слишком много внимания уделяют деталям и гораздо меньше – сути. Они могут быть формалистами, которые за этой красотой прячут свои чувства. То, что происходят у них в голове и на душе, – тщательно скрывается", – пояснила эксперт.





Лариса Дрыгваль графолог, кандидат психологических наук, руководитель Центра графологии, член Всемирной сети профессиональных графологов Красивым с точки зрения графологии считается упрощенный, свободный и гибкий почерк. Все это показывает высокий интеллект и умение адаптироваться к различным условиям. Стрессоустойчивость и легкую натуру человека. Его психологичность, способность жить в разных обстоятельствах, не теряя оптимизма.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, почему опечатки вызывают раздражение у некоторых людей. По словам эксперта, это взаимосвязано с типом личности. Например, с большим негативом на помарки реагируют интроверты, неуживчивые и нетерпимые граждане. Также подобная реакция может свидетельствовать о наличии комплексов у человека. Вместе с тем нужно учитывать социальные нормы и контекст коммуникации, добавил эксперт.

