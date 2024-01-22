День почерка пройдет на ВДНХ 23 января

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Специальные мероприятия ко Дню ручного письма пройдут 23 января на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

Для гостей подготовлена тематическая программа в Музее славянской письменности "Слово". Желающие смогут посетить экскурсию о ручном письме, познакомиться с историей письменности на Руси, узнать разницу между графологией и почерковедением, а также оценить особенности личного почерка.

В пресс-службе добавили, что в 19:00 пройдет бесплатная экскурсия "Как мы пишем…", участники которой изучат зону рукописных дневников ХХ века, где представлены исторические рукописные экспонаты. Для посещения мероприятия нужна предварительная регистрация. Также ежедневно со вторника по воскресенье гости музея "Слово" могут посетить обзорную экскурсию "Кириллица в пространстве и времени: от момента создания до наших дней", познакомившись с основными вехами из истории письменности на Руси. Указывается, что сеансы проходят в 11:30, 13:30, 17:30 и 19:30.

Ранее сообщалось, что в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ прошел День финансов. Посетители мероприятия смогли не только показать свои знания в управлении бюджетом и накоплениями семьи, но и показать умения в области сохранения сбережений, а также их приумножения.

Отмечается, что в программе мероприятия можно было найти занятия для москвичей всех возрастов. Гостям провели викторину по финансам, объяснив значение тематических терминов, а для юных жителей подготовили показ мультфильмов и игру "Угадай что".

Ценители ручного письма отметили День почерка