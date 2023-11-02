Психолог объяснил, почему людей нервируют опечатки в тексте

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Реакция на опечатки часто зависит от типа личности человека. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на клинического психолога Станислава Самбурского.

По словам эксперта, интроверты больше разражаются от увиденных опечаток, а экстраверты испытывают к ним равнодушие. Нетерпимость к неправильной постановке ударения часто демонстрируют невротики или неуживчивые люди.

"Это связано с тем, что личностные черты индивидуальны, все люди имеют разные требования внимания к деталям и разный уровень эмоциональной чувствительности", – рассказал психолог.

Одной из причин придирчивости к опечаткам или неверному произношению слов специалист назвал собственные комплексы людей. По его словам, высказывая недовольство оппоненту, человек пытается компенсировать свои комплексы.

Однако раздражение к ошибкам также может определяться и социальными нормами, психическим состоянием и контекстом коммуникации. Но это не всегда говорит об их неуместности, отметил Самбурской, подчеркнув, что опечатки могут стать полезным инструментом выражения себя или использоваться для создания эффекта.

До этого британские ученые, организовав эксперимент, объяснили связь между грамматическими ошибками и психикой. Они выяснили, что в момент, когда человек слышит ошибки в речи, у него активируется реакция "бей или беги", а также учащается пульс. Это позволило ученым понять, что между физиологией и подсознанием есть связь.

