Психологи рассказали, как ошибки в тексте влияют на впечатление о человеке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Наличие ошибок в тексте может резко ухудшить мнение об уме и интеллекте человека. Об этом сообщили в "Независимой газете" со ссылкой на психологов.
Ученые отметили, что ошибки, допущенные в резюме, могут влиять на вероятность устройства на работу. Опечатки и грамматические ошибки могут поставить под сомнение профпригодность автора.
Около двух лет назад ученые из РАО попытались определить, что является признаком недостаточного интеллекта автора. Участникам исследования предложили написать эссе на свободную тему, а затем ответить на вопрос, чем бы отличался подобный текст, написанный менее интеллектуально развитым человеком.
Опрошенные назвали худшим вариантом ошибки в тексте, наличие которых может испортить впечатление об авторе.
Участникам предложили оценить интеллект и ум авторов эссе, написанных с ошибками с "-тся/-ться" в глаголах, слитным и раздельным написанием слов и частиц и другими. По результатам опроса исследователи получили вывод, что наличие ошибок в тексте влияет на мнение об интеллекте авторов.
Кроме того, Chitika и CNN Money выяснили, что люди, имеющие iPhone, являются умнее обладателей смартфонов на базе Android. Данные подтвердили исследования Ladbrokes.
Ранее психолог Александра Фокина рассказала, как отучить ребенка от мобильного телефона. По ее словам, родителю необходимо использовать поощрительные фразы в момент, когда ребенок занят чем-либо вне интернет-пространства. Кроме того, способом отучить ребенка от смартфона может стать совместный отдых и создание благоприятной атмосферы.
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