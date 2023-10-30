Британские ученые объяснили связь между грамматическими ошибками и психикой

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Ученые из Бирмингемского университета в Великобритании выяснили, что у части людей, которые слышат грамматические ошибки, активируется реакция "бей или беги". Соответствующее исследование было опубликовано в Journal of Neurolinguistics.

Участие в эксперименте принял 41 человек. Для всех испытуемых английский был родным языком. Им предложили прослушать 40 вариантов английской речи, в 20 из которых содержались ошибки.

Ученые, наблюдая за колебаниями сердечного ритма людей, установили, что чем больше ошибок они слышали, тем сильнее испытывали стресс и реакцию "бей или беги", которая активизируется в момент угрозы.

Проведенное исследование, по словам ученых, дополняет взаимосвязь между физиологией и подсознанием, а также дает новые пути для их изучения.

До этого британские ученые опровергли мифы о микробах, живущих в кишечнике. Помимо прочего, они пришли к выводу, что микробы не могут быть хорошими или плохими, поскольку это зависит от их местонахождения. Кроме того, ученые сочли некорректным термин "дисбактериоз".

