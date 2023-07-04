Психиатр объяснил, почему некоторые предпочитают виртуальную жизнь реальной

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Некоторые люди избегают личного общения по телефону или очных встреч, отдавая предпочтение перепискам. О том, с чем это может быть связано, в эфире радио Sputnik рассказал врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин.

По его словам, у "ухода в онлайн" есть две основные причины: отсутствие навыков общения или наличие психического расстройства. В первом случае навык можно развить, посещая общественные места, мотивируя себя на офлайн-встречи, поскольку последние часто эффективнее.

"Если люди хотят получить что-то, если у них есть какая-то цель, неважно, в бизнесе или личной жизни, всегда лучше встречаться вживую. Словами мы передаем лишь 20% информации, а 80% – невербальными сигналами, то есть интонацией, голосовыми модуляциями, мимикой, жестами", – объяснил специалист.

Что касается психологических проблем, например тревожного или депрессивного расстройства, то в таких случаях следует обращаться за помощью к специалистам. Однако при расстройствах аутистического спектра, когда навык коммуникации нарушен с рождения, онлайн-жизнь становится для человека способом выстраивания безопасной среды.

Фомин также коснулся зависимых от телефона подростков. По его словам, к уходу в онлайн может поспособствовать частое использование гаджета в период переходного возраста. Родителям необходимо следить за этим и при необходимости обращаться к специалисту.

Ранее британские ученые заметили, что значительное количество детей просыпается ночью, чтобы проверить уведомления на своем телефоне. Участие в исследовании приняли 60 детей в возрасте 10 лет. 12% из них намеренно просыпались и проверяли уведомления, что приводило к уменьшению продолжительности их сна в среднем на два часа.

