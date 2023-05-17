СК начал проверку данных о мальчике, который получил отек мозга из-за игры в компьютер

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Следственный комитет РФ по ХМАО-Югре организовал проверку информации о 15-летнем подростке из Сургута, который получил отек мозга из-за того, что 12 часов без перерывов играл в компьютер. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По информации СМИ, мальчик сказал родителям, что останется на ночь у друга, и отправился в компьютерный клуб. На следующий день мать подростка заметила, что он невнятно разговаривает, затем у него начался эпилептический приступ. После этого ребенка госпитализировали с отеком мозга, он пробыл в больнице неделю.

"С целью установления обстоятельств произошедшего организована процессуальная проверка", – сказано в сообщении СК.

Ранее руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин поделился, что микроорганизмы, скапливающиеся на клавишах компьютерной клавиатуры могут стать причиной целого ряда кожных заболеваний. Специалист напомнил, что обычную клавиатуру необходимо чистить раз в месяц.

До этого эндокринолог-уролог Евгений Греков рассказал, что мужчины, которые при работе с ноутбуком ставят устройство на колени, подвергают опасности свою репродуктивную функцию. Чтобы избежать излучения от ноутбука, врач рекомендует располагать его на столе – на расстоянии минимум 30 сантиметров от колен.