Психолог рассказала о действиях родителей, если они застали ребенка за просмотром порно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Если родители застали ребенка за просмотром порно, не нужно его ругать или кричать. Об этом рассказала психолог-сексолог Каролина Путинцева в беседе с "Лентой.ру".

Она пояснила, что дети узнают новое из жизни взрослых через беседы с родителями или друзьями, через просмотр видео или фото в интернете. Эксперт отметила, что в большей степени на матери и отце лежит ответственность за то, когда и как произойдет первое знакомство ребенка с фильмами для взрослых.

"Во времена активного использования гаджетов и интернета, но при отсутствии полового воспитания в семьях, дети в возрасте 8–10 лет уже активно изучают эту тему самостоятельно", – сказала Путинцева.

После того, как ребенок впервые наткнулся на фильмы для взрослых, психолог посоветовала настроить на гаджетах функцию "родительский контроль". Вместе с тем эксперт напомнила, что дети начинают общаться между собой без контроля взрослых с начальной школы, поэтому они могут показать друг другу порно на своих телефонах.

"Если вы можете спокойно обсудить и объяснить ребенку то, что такие фильмы действительно есть, но это кино, а не правда, что интимная часть отношений между мужчиной и женщиной выглядит не всегда так, то интерес к просмотру может быть снижен. Помните, запрет всегда вызывает повышенный интерес", – отметила Путинцева.

Она также предупредила, что подростки после просмотра порно могут переживать из-за того, как выглядит их тело. Тогда специалист посоветовала родителям объяснить, что все люди разные и со своими особенностями.

Взрослым, пояснила Путинцева, нужно спокойно все объяснить ребенку. При этом, если он стесняется это обсуждать и не идет на контакт, то не нужно заставлять его насильно. При таком раскладе эксперт посоветовала вернуться к этому разговору позже или начать с более легкой темы.

Ранее психотерапевт, руководитель Центра семейной психологии Александра Толоконина заявила, что комплекс неполноценности, синдром жертвы и синдром отличника способны в значительной степени повлиять на взрослую жизнь ребенка. Она также перечислила факторы, которые могут оказать влияние на возникновение психологической травмы.

