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Общество

10:55

Психолог перечислила психотравмы ребенка, которые влияют на взрослую жизнь

общество

Фото: depositphotos/ia__64

Комплекс неполноценности, синдром жертвы и синдром отличника способны в значительной степени повлиять на взрослую жизнь ребенка, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Если все время сравнивать ребенка с другими детьми, он может почувствовать себя бесполезным и бесталанным. Помните, то, что для взрослого человека кажется мелочью, глубоко отложится в памяти ребенка и оставит свой след, который проявится в серьезных комплексах", – отметила психотерапевт, руководитель Центра семейной психологии Александра Толоконина.

При комплексе неполноценности люди зачастую приукрашивают себя и свои достижения, добавляют значимость выполняемым функциям. Таких людей в детстве могли часто сравнивать с другими и ставить их в пример.

Лица с синдромом жертвы манипулируют другими, оказывают на них давление и стремятся привлечь всеобщее внимание. Кроме того, такие люди могут часто болеть, так как именно в этот период окружающие их жалеют и проявляют заботу.

По словам психолога, в семье у таких людей взрослые постоянно требовали благодарность за все, что они делают.

Синдром отличника предусматривает стремление во всем быть лучшим. Также люди с данной проблемой могут страдать от комплекса превосходства, когда им кажется, что они всегда во всем правы. Они могут ставить свои планы в приоритет и не считаться с мнением остальных, добиваются поставленных задач любой ценой.

"Обычно родители таких детей категорически запрещали им ошибаться, ругали за любую мелочь и требовали только наивысших результатов во всем: в учебе, спорте и творчестве", – добавила Толоконина.

Она также перечислила факторы, которые могут оказать влияние на возникновение психологической травмы. Среди них потеря близкого родственника, насмешки сверстников, недопонимание с родителями, чрезмерная опека со стороны взрослых.

Ребенку в тяжелой жизненной ситуации необходимо сразу оказывать психологическую помощь, отметила эксперт.

Ранее врач – психотерапевт-сексолог-психиатр Артем Толоконин рассказал о последствиях физического наказаний детей. По его словам, очень часто дети, которых били, к которым не проявляли нежности, вырастают асоциальными, подверженными депрессии и не способными создать комфортные и здоровые отношения.

Толоконин призвал родителей отказать от таких инструментов в воспитании. Врач сделал акцент на том, что телесные наказания могут стать причиной серьезной психологической травмы. Родители должны уметь находить общий язык со своим ребенком, добавил он.

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