Родителям рассказали, как отучить детей грызть ногти

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Ребенку следует рассказать о последствиях привычки грызть ногти, утверждает семейный психотерапевт и детский психолог Наталья Наумова. Она считает, что родителям нужно контролировать свои эмоции, когда они видят подобные пагубные действия детей.

"Иногда дети просто задумаются, волнуются или переживают и в этот момент могут грызть ноготь", – отметила Наумова в разговоре с News.ru.

Психолог отметила, что некоторые ребята с помощью таких действий успокаиваются. Она порекомендовала родителям обратить внимание на то, что делает ребенок. Если дети достаточно часто находятся в состоянии стресса, взрослым следует отыскать для них способы от него избавиться, считает специалист. Родители, по ее мнению, обязаны улавливать, какие именно эмоции проявляет ребенок.

"Мы помогаем детям самим находить пути решения и способы выхода из затруднительных ситуаций так, чтобы вредные привычки от него выходили", – поделилась психотерапевт.

Она добавила, что ребенку во взволнованном состоянии нужно предоставить возможность принять участие в какой-либо активности. А если дети хотят что-то погрызть, можно поделиться с ними баранкой или леденцом.

Ранее специалисты рассказали, почему для ребенка полезно писать от руки. Психологи считают, что письмо помогает развивать у детей мелкую моторику, а также грамотную речь.

