В России стартовали продажи первого умного кольца отечественного производства

В России поступили в продажу умные кольца, разработанные отечественными производителями. Гаджеты быстро набирают популярность среди тех, кто следит за своим здоровьем.

Устройство весит около 5 граммов и оснащено датчиками для контроля пульса, кислорода в крови, дыхания, а также фаз сна и уровня энергии в течение дня. Кольцо синхронизируется со смартфоном и позволяет отслеживать подробную статистику активности.

