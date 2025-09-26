Форма поиска по сайту

26 сентября, 07:45

Технологии

Детские сим-карты с набором безопасных ограничений предложили выпустить в России

Детские сим-карты с набором безопасных ограничений предложили выпустить в России. Такую идею снова стали обсуждать в родительских сообществах.

Предполагается, что сим-карты будут иметь средства фильтрации трафика, которые настраивают родители. Это не позволит детям пройти регистрацию в соцсетях, где есть возрастные ограничения. Также такая мера поможет защитить школьников от мошенников.

Детские сим-карты смогут приобретать родители несовершеннолетних возрастом до 14 лет. Операторы связи будут обязаны предоставлять такую услугу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

технологиибезопасностьвидеоДарья КрамароваЕгор Бедуля

