Детские сим-карты с набором безопасных ограничений предложили выпустить в России. Такую идею снова стали обсуждать в родительских сообществах.

Предполагается, что сим-карты будут иметь средства фильтрации трафика, которые настраивают родители. Это не позволит детям пройти регистрацию в соцсетях, где есть возрастные ограничения. Также такая мера поможет защитить школьников от мошенников.

Детские сим-карты смогут приобретать родители несовершеннолетних возрастом до 14 лет. Операторы связи будут обязаны предоставлять такую услугу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.