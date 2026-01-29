29 января, 22:15Туризм
Туристы потратили 178 миллиардов рублей в Москве за новогодние праздники
За новогодние праздники туристы потратили в Москве 178 миллиардов рублей, что на 20% больше, чем год назад. Более 20 миллиардов рублей идет в городской бюджет на развитие туристической отрасли.
Высокий трафик гостей подтверждается данными по загрузке отелей. В период с 31 декабря по 11 января средняя заполняемость отелей и гостиниц составила 82%, превысив показатели прошлых лет.
