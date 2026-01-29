Большинство российских туристов отправятся в Москву и Минск на 23 февраля и 8 Марта

Большинство российских туристов отправятся в Москву и Минск в ближайшие праздники. Именно эти направления стали самыми популярными для путешествий в День защитника Отечества и в Международный женский день.

На 23 февраля первенство остается за Москвой – почти треть всех поездок. Среди международных направлений лидирует Белоруссия. Примерно такие же планы у туристов на 8 Марта. В топе российских городов также Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар.

