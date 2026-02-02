Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 13:59

Общество
Главная / Истории /

Какие народные приметы обязательно нужно соблюдать в День сурка

Предсказание весны: как разгадать приметы в День сурка

Ежегодно 2 февраля в мире отмечается День сурка. Праздник является традиционным в Канаде и США. Об особенностях дня и как предсказать по нему весну, читайте в материале Москвы 24.

Грызун-синоптик

Фото: depositphotos.com/txking

День сурка берет начало с дохристианских времен, считается, что эту традицию в США привезли немецкие иммигранты. Что касается даты праздника, она выбрана неслучайно: начало февраля – это холодный и сложный период, предшествующий весеннему равноденствию.

В 1886-м редактор местной газеты Клаймер Фрис в американском городе Панксатони в штате Пенсильвания опубликовал материал, в котором объявил 2 февраля Днем сурка. Через год прошло его первое официальное празднование: группа местных жителей отправилась к холму, чтобы понаблюдать за пробуждением грызунов. Сурок якобы действительно вышел из норы, однако увидел собственную тень и скрылся обратно. Это было предзнаменованием того, что впереди еще шесть недель зимы.

С тех пор в этот день по поведению животного предсказывают погоду: если в солнечный день грызун увидит свою тень и спрячется в норку, то зима продлится еще полтора месяца. Если же сурок выйдет наружу, то весна будет ранней.

В настоящее время в городе Панксатони также проводятся празднования: члены "Клуба сурка" в строгих костюмах и цилиндрах организуют официальное мероприятие на том самом холме, где впервые проходил День сурка, и ждут появления грызуна, который в 1960-х поучил имя Фил Панксатони. Церемония транслируется в прямом эфире по телевидению и в Сети. Кроме того, параллельно по всей стране в этот день проходят фестивали и гулянья.

Однако праздник в Панксатони является самым знаменитым: именно он лег в основу сюжета знаменитой ленты "День сурка", вышедшей в 1993 году. Главную роль в фильме исполнил Билл Мюррей. Он сыграл ведущего прогноза погоды, который попал во временную петлю во время ежегодного празднования.

Благодаря киноленте, словосочетание "день сурка" приобрело еще одно значение и стало символом рутины, когда каждый новый день наполнен однообразными событиями, развивается по схожему сценарию и становится калькой предыдущего.

Ефимов день

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Руси 2 февраля отмечали другой праздник – Ефимов день – в честь одного из основателей монашества, преподобного Евфимия Великого. В народе день называли Ефим Зимний или Ефим Метельный и также предсказывали погоду по различным приметам.

Например, сильный ветер предвещал дождливое лето, а солнце в полдень – раннюю весну. Если 2 февраля пасмурно, считалось, что весной будут заморозки. Метель в этот день обещала холод на Масленицу и на всю весну.

Среди других примет в Ефимов день также потеря рукавицы или перчатки: это может сулить финансовые проблемы.

Согласно поверьям, в этот праздник не стоит поддаваться лени и унынию. Нельзя ругать погоду, даже если она морозная и вьюжная. Кроме того, предки считали, что если стричь ногти в Ефимов день, то вместе с ними можно "выбросить" из дома удачу, здоровье и благополучие. Также не нужно подбирать с земли деньги, даже если упали собственные: это якобы грозит тремя годами бедности и нужды.

Читайте также


обществопраздникиистории

Главное

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 9-летнего ребенка в Ленобласти?

Подозреваемого в похищении и убийстве ребенка задержали в Псковской области при попытке скрыться

Правоохранители предполагают, что задержанный увлекался детской порнографией

Читать
закрыть

Как отказаться от мата?

Побороть желание использовать ругань помогут заранее подобранные заменяющие слова или жесты

Важна работа с собственными эмоциями и попытка их понять

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика