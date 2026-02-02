Какие народные приметы обязательно нужно соблюдать в День сурка

Ежегодно 2 февраля в мире отмечается День сурка. Праздник является традиционным в Канаде и США. Об особенностях дня и как предсказать по нему весну, читайте в материале Москвы 24.

Грызун-синоптик

День сурка берет начало с дохристианских времен, считается, что эту традицию в США привезли немецкие иммигранты. Что касается даты праздника, она выбрана неслучайно: начало февраля – это холодный и сложный период, предшествующий весеннему равноденствию.

В 1886-м редактор местной газеты Клаймер Фрис в американском городе Панксатони в штате Пенсильвания опубликовал материал, в котором объявил 2 февраля Днем сурка. Через год прошло его первое официальное празднование: группа местных жителей отправилась к холму, чтобы понаблюдать за пробуждением грызунов. Сурок якобы действительно вышел из норы, однако увидел собственную тень и скрылся обратно. Это было предзнаменованием того, что впереди еще шесть недель зимы.

С тех пор в этот день по поведению животного предсказывают погоду: если в солнечный день грызун увидит свою тень и спрячется в норку, то зима продлится еще полтора месяца. Если же сурок выйдет наружу, то весна будет ранней.

В настоящее время в городе Панксатони также проводятся празднования: члены "Клуба сурка" в строгих костюмах и цилиндрах организуют официальное мероприятие на том самом холме, где впервые проходил День сурка, и ждут появления грызуна, который в 1960-х поучил имя Фил Панксатони. Церемония транслируется в прямом эфире по телевидению и в Сети. Кроме того, параллельно по всей стране в этот день проходят фестивали и гулянья.

Однако праздник в Панксатони является самым знаменитым: именно он лег в основу сюжета знаменитой ленты "День сурка", вышедшей в 1993 году. Главную роль в фильме исполнил Билл Мюррей. Он сыграл ведущего прогноза погоды, который попал во временную петлю во время ежегодного празднования.

Благодаря киноленте, словосочетание "день сурка" приобрело еще одно значение и стало символом рутины, когда каждый новый день наполнен однообразными событиями, развивается по схожему сценарию и становится калькой предыдущего.

Ефимов день

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Руси 2 февраля отмечали другой праздник – Ефимов день – в честь одного из основателей монашества, преподобного Евфимия Великого. В народе день называли Ефим Зимний или Ефим Метельный и также предсказывали погоду по различным приметам.

Например, сильный ветер предвещал дождливое лето, а солнце в полдень – раннюю весну. Если 2 февраля пасмурно, считалось, что весной будут заморозки. Метель в этот день обещала холод на Масленицу и на всю весну.

Среди других примет в Ефимов день также потеря рукавицы или перчатки: это может сулить финансовые проблемы.

Согласно поверьям, в этот праздник не стоит поддаваться лени и унынию. Нельзя ругать погоду, даже если она морозная и вьюжная. Кроме того, предки считали, что если стричь ногти в Ефимов день, то вместе с ними можно "выбросить" из дома удачу, здоровье и благополучие. Также не нужно подбирать с земли деньги, даже если упали собственные: это якобы грозит тремя годами бедности и нужды.