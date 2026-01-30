Чего нельзя делать в День Деда Мороза и Снегурочки, 30 января

Ежегодно 30 января в России отмечается День Деда Мороза и Снегурочки. Праздник уходит корнями в славянскую мифологию и считается окончанием новогодних мероприятий. Об истории и традициях расскажет Москва 24.

Дед Трескунец

День Деда Мороза и Снегурочки берет начало из славянской мифологии, когда народ поклонялся языческим богам. "Прародителем" новогоднего волшебника считается бог Велес – покровитель скота, знаний, а также достатка, процветания и плодородия. Дед Мороз воспринимался как зимняя ипостась Велеса. Считалось, что от его благосклонности зависит богатство или бедность урожая, а также благополучие животных, людей и даже их жизни.

В свою очередь, Снегурочка, по преданиям, была дочерью хозяина зимы от Царицы Снега. В зависимости от местности девочку называли по-разному: Снежевиночкой, Снегуркой или Снегурочкой. Считалось, что зимой сказочные персонажи приходили к людям, а с началом весны возвращались домой на Север.

Параллельно в народе ходила другая легенда – о языческом боге Мороке. В представлении людей он был мрачным и неопрятным, бродил по окрестностям и "замораживал" все живое. Чтобы расположить грозного старца к себе, у порога дома клали угощение, например молоко, блины или кашу.

Со временем его образ трансформировался в народе в Трескунца, или Студенца. Это пожилой мужчина в длинной шубе и шапке, повелевающий холодом. Он ходил с посохом, который украшал символ плодородия и счастья – голова быка. Характером он уже был не таким грозным: по преданию, он мог одарить благополучием тех, кто относился к зиме с уважением.

Впоследствии, после Крещения Руси, язычество и его атрибуты были упразднены, а Трескунец трансформировался в Деда Мороза в его современном представлении: старец с белой бородой, в шубе и валенках, который приходит к детям в канун зимних праздников с подарками. К слову, в христианстве его прообразом считался святой Николай Чудотворец, который известен добрыми делами и помощью, которую он оказывал тайно.

Образ Снегурочки тоже претерпел изменения за долгое время и был популярен в литературе: были написаны сказки, пьесы и оперы о снежной девочке.

В советское время Новый год закрепился как главный зимний праздник, а Дед Мороз стал его неотъемлемым символом. По некоторым данным, впервые сказочный волшебник появился вместе со Снегурочкой в 1937 году на первой елке в Колонном зале Дома Союзов, девочку представили его внучкой. Позднее ее стали изображать девушкой со светлой косой и в голубой шубе.

Угостить Деда Мороза

На Руси День Деда Мороза и Снегурочки воспринимался своеобразным рубежом: сказочные персонажи отправлялись домой, праздники заканчивались. В этот день уже начинали готовиться к весне и думать о Масленице: просматривали запасы еды, чтобы понять, хватит ли их на угощения.

В этот день было принято уважить хозяина зимы, чтобы он защитил скот и людей от морозов и обеспечил хороший урожай. Для этого на крыльце дома или у ближайшего дерева оставляли дары и угощения: кусок хлеба, зерно, блины, молоко.

Также было принято устраивать веселые игры на улице: например, кататься на санях и лепить снеговиков, которые считались "помощниками" Деда Мороза.

Стоило проследить, в каком состоянии дом и семья встречают конец праздничного цикла. Кроме того, в этот день важно не спугнуть удачу неосторожным жестом или словом. Нельзя скандалить и сознательно провоцировать конфликты: напряжение этого дня может перерасти в затяжную вражду.

Также не рекомендовалось "сорить" деньгами или делать импульсивные покупки: считалось, что ненужные траты в этот день могли привести к проблемам с финансами весной. Не стоило игнорировать проблемы со здоровьем.