Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 13:45

Общество
Главная / Истории /

Чего нельзя делать в День Деда Мороза и Снегурочки, 30 января

Подготовка к весне и Масленице: как правильно провести День Деда Мороза и Снегурочки

Ежегодно 30 января в России отмечается День Деда Мороза и Снегурочки. Праздник уходит корнями в славянскую мифологию и считается окончанием новогодних мероприятий. Об истории и традициях расскажет Москва 24.

Дед Трескунец

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

День Деда Мороза и Снегурочки берет начало из славянской мифологии, когда народ поклонялся языческим богам. "Прародителем" новогоднего волшебника считается бог Велес – покровитель скота, знаний, а также достатка, процветания и плодородия. Дед Мороз воспринимался как зимняя ипостась Велеса. Считалось, что от его благосклонности зависит богатство или бедность урожая, а также благополучие животных, людей и даже их жизни.

В свою очередь, Снегурочка, по преданиям, была дочерью хозяина зимы от Царицы Снега. В зависимости от местности девочку называли по-разному: Снежевиночкой, Снегуркой или Снегурочкой. Считалось, что зимой сказочные персонажи приходили к людям, а с началом весны возвращались домой на Север.

Параллельно в народе ходила другая легенда – о языческом боге Мороке. В представлении людей он был мрачным и неопрятным, бродил по окрестностям и "замораживал" все живое. Чтобы расположить грозного старца к себе, у порога дома клали угощение, например молоко, блины или кашу.

Со временем его образ трансформировался в народе в Трескунца, или Студенца. Это пожилой мужчина в длинной шубе и шапке, повелевающий холодом. Он ходил с посохом, который украшал символ плодородия и счастья – голова быка. Характером он уже был не таким грозным: по преданию, он мог одарить благополучием тех, кто относился к зиме с уважением.

Впоследствии, после Крещения Руси, язычество и его атрибуты были упразднены, а Трескунец трансформировался в Деда Мороза в его современном представлении: старец с белой бородой, в шубе и валенках, который приходит к детям в канун зимних праздников с подарками. К слову, в христианстве его прообразом считался святой Николай Чудотворец, который известен добрыми делами и помощью, которую он оказывал тайно.

Образ Снегурочки тоже претерпел изменения за долгое время и был популярен в литературе: были написаны сказки, пьесы и оперы о снежной девочке.

В советское время Новый год закрепился как главный зимний праздник, а Дед Мороз стал его неотъемлемым символом. По некоторым данным, впервые сказочный волшебник появился вместе со Снегурочкой в 1937 году на первой елке в Колонном зале Дома Союзов, девочку представили его внучкой. Позднее ее стали изображать девушкой со светлой косой и в голубой шубе.

Угостить Деда Мороза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Руси День Деда Мороза и Снегурочки воспринимался своеобразным рубежом: сказочные персонажи отправлялись домой, праздники заканчивались. В этот день уже начинали готовиться к весне и думать о Масленице: просматривали запасы еды, чтобы понять, хватит ли их на угощения.

В этот день было принято уважить хозяина зимы, чтобы он защитил скот и людей от морозов и обеспечил хороший урожай. Для этого на крыльце дома или у ближайшего дерева оставляли дары и угощения: кусок хлеба, зерно, блины, молоко.

Также было принято устраивать веселые игры на улице: например, кататься на санях и лепить снеговиков, которые считались "помощниками" Деда Мороза.

Стоило проследить, в каком состоянии дом и семья встречают конец праздничного цикла. Кроме того, в этот день важно не спугнуть удачу неосторожным жестом или словом. Нельзя скандалить и сознательно провоцировать конфликты: напряжение этого дня может перерасти в затяжную вражду.

Также не рекомендовалось "сорить" деньгами или делать импульсивные покупки: считалось, что ненужные траты в этот день могли привести к проблемам с финансами весной. Не стоило игнорировать проблемы со здоровьем.

Читайте также


обществопраздникиистории

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика