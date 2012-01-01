Психолог Сальникова рассказала, что такое СДВГ и как с ним бороться

Взрослые с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) рискуют умереть в среднем на 5–11 лет раньше тех, кто им не страдает, предупредили ученые. Вместе с экспертами разбираемся, почему возникает эта проблема, как она сказывается на жизни и каким образом с ней справиться.

Обычная лень?

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) сокращает продолжительность жизни: у мужчин – от 4,5 до 9 лет, а у женщин – от 6,5 до 11. Такие выводы представили ученые из Королевского колледжа Лондона в журнале The British Journal of Psychiatry.

По данным исследователей, всего от такого расстройства страдают почти 3% мирового населения. Однако на деле показатели могут быть гораздо выше, поскольку во многих случаях СДВГ у взрослых остается недиагностированным. Люди с подобной проблемой так или иначе страдают от невозможности сконцентрироваться и постоянных перепадов настроения.





из исследования ученых Королевского колледжа Лондона Они с большей вероятностью сталкиваются с бессонницей, становятся подвержены алкогольной, табачной и другим зависимостям. И не менее часто имеют сердечно-сосудистые заболевания и большое количество проблем с психическим и физическим здоровьем.

Пользователи Сети с СДВГ рассказывают, что из-за недостатка концентрации плохо запоминают новую информацию и быстро забывают старую. Кроме того, они не способны заниматься тем, что их сильно не интересует, и постоянно отвлекаются от любых дел.



пользователь Сети Причем это происходит примерно так: "Ого, какая муха ползет по стене!" И неважно, что ты в этот момент сидишь на экзамене.

В то же время интерес может неожиданно пробудиться, но только к конкретному предмету или хобби. Тогда обращать внимание на что-либо еще для них становится невозможным. В комментариях одна девушка вспомнила, как заказала себе новую вещь, ждала ее две недели "с нетерпением", а как только получила – ощутила полное равнодушие.

"Это когда начинается период без гиперфиксации (зацикленности на одном событии, теме или мысли. – Прим. ред.), когда не хочется вообще ничего, лежишь и плачешь", – объяснила она.

Дело в мозге

Причины развития СДВГ до сих пор не изучены в полной мере, отметил в разговоре с Москвой 24 психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев. Предполагается, что синдром возникает из-за совокупности генетической предрасположенности, пренатальных условий и особенностей развития мозга.

"СДВГ часто встречается не только у пациентов, но и у их родственников, что подтверждает роль наследственности. Еще риск развития увеличивается во время беременности при воздействии на плод никотина или алкоголя. Влияет на это и недоношенность", – пояснил эксперт.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Исследования показывают, что мозг людей с СДВГ отличается структурно и функционально. Особенно это видно в префронтальной коре, отвечающей за исполнительные функции, включая планирование, контроль импульсов, рабочую память. У детей с таким диагнозом этот участок развивается медленнее.

Кроме того, расстройство возникает и как следствие нарушения в нервной системе реакций возбуждения и торможения, рассказала Москве 24 клинический психолог Дарья Сальникова.

"Если в нормальном организме органы чувств сбалансированны, то при СДВГ речь идет или об их перегрузе, или о недогрузе", – объяснила психолог.

Стимулирование и планирование

Эффективнее всего бороться с СДВГ путем сенсорной интеграции, подчеркнула Дарья Сальникова. В основе метода – воздействие на нервную систему через обоняние, осязание, зрение, слух, вкус, вестибулярный аппарат и мышечную память. Фокус с чрезмерно обостренных чувств переключается на те, которые активны недостаточно, и они взаимодополняются.

Применять сенсорную интеграцию легко самостоятельно.





Дарья Сальникова клинический психолог Например, если нужно 1,5 часа просидеть на лекции, можно спустя 20 минут после ее начала отлучиться в коридор и пройтись, попить воды. Это позволит стимулировать вкус и отвлечься от слуховой информации. Еще вариант – попрыгать или побегать три минуты, чтобы сместить фокус на вестибулярный аппарат.

Еще один действенный подход – организация и планирование времени, отметил Дмитрий Евстигнеев. Прежде всего для улучшения концентрации необходим регулярный распорядок дня: рекомендуется пошагово расписывать все свои действия. Например, составлять список задач на день и разбивать их на более мелкие.

По словам эксперта, особенно при СДВГ распространена техника Pomodoro: "25 минут работы – 5 минут отдыха". Однако поначалу адаптироваться к ней может быть трудно, поэтому вместо классических 25 стоит уделять делам по 10–15 минут, постепенно увеличивая интервалы.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Перерыв же должен быть активным. Лучше всего делать то, что действительно нравится: например, слушать любимую музыку, рисовать. И пусть каждый раз активность будет новой. При этом нужно избегать соцсетей или других отвлекающих занятий. Цель здесь – дать мозгу отдохнуть и перезарядиться, а не усугубить рассеянность.

В то же время психолог подчеркнул, что СДВГ – сложное расстройство, которое требует профессионального подхода.

"Обращаться за помощью нужно, если симптомы в виде невнимательности, гиперактивности, импульсивности были выражены более шести месяцев, проявлялись в различных ситуациях (например, дома, в школе, общественных местах) и существенно ухудшили качество жизни", – отметил он.

Специалист выявит наличие синдрома, проведя комплексную оценку. Для лечения СДВГ он сможет назначить стимуляторы или антидепрессанты, чтобы улучшить внимание и снизить гиперактивность и импульсивность, заключил Евстигнеев.