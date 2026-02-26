Таяние снега в Москве начнется в первую неделю марта. Сугробы превратятся в 5 миллионов кубометров воды. Это количество сопоставимо с 50-этажным небоскребом, залитым водой.

Также этого объема воды хватит, чтобы заполнить 2 тысячи олимпийский бассейнов и залить 700 футбольных полей. Кроме того, это одна десятая озера Селигер. Этот же объем воды можно вылить, если непрерывно стоять под душем в течение 70 лет.

