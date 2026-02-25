Роскомнадзор предложил убрать аниме с обложек школьных тетрадей

Роскомнадзор предложил изменить оформление школьных тетрадей. В ведомстве хотят убрать с обложек изображения аниме и супергероев. Вместо них предлагают использовать русских богатырей.

В ведомстве считают, что детям важно ориентироваться на отечественных персонажей. Оформление школьных тетрадей планируют контролировать на государственном уровне. Регулятор также обсуждает введение наказания для тех, кто новые требования нарушит.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.