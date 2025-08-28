Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 августа, 23:15

Происшествия

Полицейские в Москве задержали двоих экстремалов, забравшихся на шпиль сталинской высотки

Полицейские в Москве задержали двоих экстремалов, забравшихся на шпиль сталинской высотки

В Подмосковье выявили пассажира с подозрением на лихорадку денге

Новости регионов: в Петербурге проверят водителя автобуса, который зажал дверью пассажирку

Раненный оператор ВГТРК Солдатов прооперирован

"Московский патруль": задержаны руферы, проникшие на шпиль высотки на Кудринской площади

"Московский патруль": в Подмосковье задержан мужчина, который поджег несколько машин

"Московский патруль": суд избрал меру пресечения напавшему на полицейских с ножом

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 августа

Движение восстановлено на Тверской улице после ДТП с Lamborghini и Toyota

Авария с участием мотоциклиста произошла на севере столицы

Полицейские в Москве задержали двоих экстремалов, забравшихся на шпиль сталинской высотки на Кудринской площади. Выследили их по камерам наблюдения. Оказалось, что они зашли в холл здания и выкрали ключи от двери, ведущей на крышу.

На одного нарушителя составили административный протокол, второго участника событий забрали в больницу, поскольку он вел себя неадекватно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиягородвидеоЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика