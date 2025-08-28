Полицейские в Москве задержали двоих экстремалов, забравшихся на шпиль сталинской высотки на Кудринской площади. Выследили их по камерам наблюдения. Оказалось, что они зашли в холл здания и выкрали ключи от двери, ведущей на крышу.

На одного нарушителя составили административный протокол, второго участника событий забрали в больницу, поскольку он вел себя неадекватно.

