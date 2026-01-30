Эксперт Стоянов: мошенничество с ИИ-чеками невозможно с "белыми" салонами красоты

Российские бьюти-салоны столкнулись с новой волной мошенничества с фальшивыми чеками. Как бизнесу защититься от злоумышленников, разбиралась Москва 24.

ИИ для оплаты

Фото: телеграм-канал Baza

Клиенты бьюти-салонов и студий в России все чаще используют поддельные платежные документы, чтобы получить услуги бесплатно. Мошенники создают фальшивые чеки об оплате и скриншоты переводов с помощью нейросетей, которые на первый взгляд неотличимы от настоящих, написал телеграм-канал Baza.

Мошенники используют две основные схемы: фальшивые чеки на кассе и поддельные подтверждения оплаты подарочных сертификатов в мессенджере.

В первом случае после оказания услуги клиент показывает сотруднику салона сгенерированный через ИИ чек, который выглядит как подтверждение банковского перевода. Кассир фотографирует документ, после чего клиент спокойно уходит, а деньги на счет организации так и не поступают.

Вторая схема связана с электронными подарочными сертификатами. Мошенники, обычно представляющиеся мужчинами, дистанционно заказывают сертификаты на крупные суммы, присылают поддельный скриншот об оплате и получают цифровой код, который затем используют сами или перепродают.

В декабре 2025 года российские мастера бьюти-индустрии также столкнулись с катастрофическим падением выручки – более чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одной из ключевых причин могла стать волна обмана со стороны недобросовестных клиентов.

При этом клиенты применяли различные схемы, чтобы не платить за оказанные услуги. Наиболее распространенными стали скандалы на месте с угрозами обратиться в суд или Роспотребнадзор, перевод неполной суммы с расчетом, что разницу не заметят, и даже простое бегство из салона после завершения процедуры.

Только на "серых" схемах?

Если рассматривать ситуацию с точки зрения легального, "белого" бизнеса, подобное мошенничество представляется практически невозможным. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделился основатель и президент сети салонов красоты Игорь Стоянов.

Он уточнил, что в профессиональных сетях все сертификаты – как бумажные, так и электронные – являются именными, защищенными и строго учтены в программе электронного документооборота.

"Каждый из них привязан к конкретному заказу и оплаченному кассовому чеку. Попытка предъявить подделку, будь то скриншот перевода или фальшивый сертификат, будет моментально выявлена администратором при проверке в базе данных", – пояснил Стоянов.

Эксперт уточнил, что теоретически подобная схема могла бы иметь место лишь в двух случаях.





Игорь Стоянов основатель и президент сети салонов красоты Во-первых, это полностью "серые" операции – когда оплата принимается неофициально, с карты на карту, минуя кассу и учет. Но в этом случае проблема заключается не в фейковых чеках, а в самой практике ведения бизнеса, которая изначально создает уязвимость.

Кроме того, эксперт добавил, что это могло бы быть целевым мошенничеством с украденными или поддельными подарочными сертификатами. Однако, по его мнению, качественная подделка защищенного бланка – дорогостоящая и сложная операция. А сам процесс – от предъявления фальшивки до получения услуги – сопряжен с высоким риском разоблачения прямо на месте.

"С экономической точки зрения игра явно не стоит свеч, учитывая сравнительно невысокий средний чек в индустрии красоты. Таким образом, если бизнес построен на прозрачных процессах, цифровом учете и официальных платежах, описанная схема нежизнеспособна", – объяснил Стоянов.

Также он высказал предположение, что подобная история может оказаться фейком или частным случаем, касающимся исключительно теневого сегмента рынка, где отсутствие должного контроля изначально создает почву для злоупотреблений.

С мнением о возможных "серых" схемах в таком бизнесе в беседе с Москвой 24 согласился также эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин. По его словам, подобные случаи подставляют не клиента, а сами бьюти-салоны или иные организации, которые стремятся увести денежные потоки в тень.





Алексей Горелкин эксперт по информационной безопасности Давайте будем честны: первое и ключевое нарушение в этой цепочке совершает именно учреждение, которое соглашается принимать оплату не как юридическое лицо или ИП через официальные каналы (эквайринг, кассу), а как физическое лицо – простым переводом на карту. В таком случае салон сознательно идет на это, чтобы избежать комиссий банка и не светить доходы перед налоговой. Однако эта "экономия" оказывается мнимой и крайне рискованной.

Эксперт пояснил, что фейковый чек о переводе – лишь следствие порочной практики. Кроме того, документ может быть не сгенерирован нейросетью, а просто подделан в графическом редакторе на основе скриншота настоящего перевода.

"Защититься от подобных схем технически просто – принимать оплату только через официальный эквайринг (банковский терминал) или QR-код Системы быстрых платежей (СБП) с минимальной комиссией", – добавил Горелкин.

Кроме того, ситуация для таких недобросовестных предпринимателей ужесточается, так как банки начинают активнее отслеживать подозрительные операции, в том числе регулярные переводы физлицам с пометками, похожими на оплату услуг.

"К получателям таких переводов в первую очередь банки будут приходить с вопросами: что это за средства, откуда они и каковы их основания? Это сделает схему с "серыми" переводами не только небезопасной, но и практически неработоспособной", – резюмировал эксперт.

Несмотря на это, юрист Алла Георгиева в беседе с Москвой 24 обратила внимание на тот факт, что, несмотря на возможное использование салонами "серых" схем оплаты, такие действия подпадают под статью о мошенничестве (159 УК РФ).





Алла Георгиева юрист Наказание в зависимости от обстоятельств может составить от штрафа в размере до 120 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 2 лет. Если же ущерб крупный или особо крупный, наказание будет выше.

Она согласилась с рекомендациями, что не нужно использовать в качестве подтверждения оплаты скриншоты или фото чека в телефоне. Если есть возможность, необходимо проверить поступление денежных средств и использовать для оплаты только оплаты банковский терминал, резюмировала юрист.

