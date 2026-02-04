04 февраля, 21:30Происшествия
"Московский патруль": более 6 тысяч единиц оружия изъяли у москвичей в 2025 году
Более 6 тысяч единиц оружия изъяли и свыше 1 тысячи лицензий и разрешений аннулировали у москвичей в 2025 году. Рейды проводили сотрудники главного управления Росгвардии.
В числе нарушений, сообщил замначальника столичного ведомства Александр Самойлов, значатся истечение срока разрешения на оружие, неправильные условия хранения, а также случаи совершения преступлений или административных правонарушений.
Подробнее – в эфире программы "Московский патруль".